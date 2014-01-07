Александр Шумилин прокомментировал с ситуацию, которая произошла в Идлибе.

СМИ: Обострение отношений с Турцией из-за событий в Сирии может стать проблемой для России. Об этом сообщил обозреватель портала "Росбалт" Александр Желенин. Специалист предупредил, что обострение между Москвой и Анкарой может быть чревато для региона. Посол Ф уже был вызван в МИД Турции из-за гибели семи сирийцев после ударов по больнице в провинции Идлиба. Дипломаты полагают, что атаку произвели правительственные силы Башара Асада, которые получают поддержку от ВКС РФ.

Напомним, что Россия и Турция договорились считать Идлиб местом деэскалации конфликта, а боевые действия в этой провинции должны быть прекращены. Александр Шумилин уточнил, что столкновение с Турцией невыгодно российским военным, так как приведет к ответной реакции со стороны Анкары на поле боя, а также за ее пределами.

Политолог объяснил, что Кремль предпринимает шаги, говорящие о нехватке стратегического мышления. По мнению специалиста, Москва подталкивает турецкие власти к сближению с американскими партнерами. Автор публикации говорит о том, что обычно Москва стремится "вбить клин" в отношениях Турции и США, а также евроатлантическими партнерами.

СМИ: Российская авиация начала атаковать турецкие силы в Идлибе.

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