Турция ждет ответа Украины по срокам третьего раунда переговоров в Стамбул

Хакан Фидан сообщил о готовности Турции принимать высокопоставленных гостей для урегулирования украинского кризиса.

Анкара ожидает ответа украинской стороны по срокам третьего раунда переговоров в Стамбуле по мирному урегулированию регионального кризиса. Соответствующее заявление турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан. Иностранный чиновник выступил в эфире местного телеканала TRT Haber по результатам своего участия в саммите БРИКС, организованного в Бразилии. Дипломат указал прессе, что страна готова к рабочей встрече мировых политических лидеров по украинской проблеме

Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждем ответ от украинской стороны. Нет никаких проблем с организацией встречи лидеров в Турции. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Глава МИД Турции заявил о готовности сделать все ради мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / TRT Haber