Турция ждет ответа Украины по срокам третьего раунда переговоров в Стамбул

Анкара ожидает ответа украинской стороны по срокам третьего раунда переговоров в Стамбуле по мирному урегулированию регионального кризиса. Соответствующее заявление турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан. Иностранный чиновник выступил в эфире местного телеканала TRT Haber по результатам своего участия в саммите БРИКС, организованного в Бразилии. Дипломат указал прессе, что страна готова к рабочей встрече мировых политических лидеров по украинской проблеме
Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждем ответ от украинской стороны. Нет никаких проблем с организацией встречи лидеров в Турции.
Хакан Фидан, глава МИД Турции
Глава МИД Турции заявил о готовности сделать все ради мира на Украине.
Фото и видео: YouTube / TRT Haber
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