Глава МИД Турции заявил о готовности сделать все ради мира на Украине

Он подчеркнул, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности сделать все ради мира на Украине. Об этом он заявил на выступлении перед проведение переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле.

Встреча проходит во дворце Чираган. Перед началом переговоров Фидан заявил, что Анкара готова приложить все усилия для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что глаза всего мира нацелены на переговоры делегаций.

Эти переговоры во многом определяют нашу региональную, глобальную судьбу. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Ранее мы сообщали, что дворец в Стамбуле, где пройдут переговоры, проверили на бомбы.

Видео: Telegram / РИА Новости