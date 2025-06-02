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Дворец в Стамбуле, где пройдут переговоры, проверили на бомбы

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Встреча двух делегаций запланирована на сегодня, 2 июня.

Дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, проверили на бомбы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Встреча двух делегаций запланирована на сегодня, 2 июня. Проверка дворца проводилась при помощи собак. У входа в резиденцию служба безопасности тщательно проверяет входящих внутрь. Отметим, что на запланированной встрече Москва намерена передать Киеву меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.

Ранее Песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дворец, переговоры, россия, стамбул, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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