Уничтоженной оказалась база террористов вблизи с населённым пунктом Маарэт-Эн-Нууман.

Удары авиации ВКС РФ уничтожили базу подготовки террористов в Сирии — в городе Идлиб.

Российские военные уничтожили узел связи, созданный террористами при помощи зарубежных спецслужб. Он был необходим для координации сил на подконтрольных территориях на Северо-Западе САР.

Российские ВС использовали для удара ФАБ-500. Был ликвидирован ретранслятор.

Уничтоженной оказалась база террористов вблизи с населённым пунктом Маарэт-Эн-Нууман.

Ранее SOHA сообщила, что Владимир Путин разрушил 3 главных военных плана США и НАТО.

Видео: Youtube/rusvesna. su1945