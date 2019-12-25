МИД Анкары вызвал посла РФ после авиаударов в Идлибе.

СМИ: Российская авиация начала атаковать турецкие силы в Идлибе. Об этом сообщили журналисты "Военного курьера". По данным источника, Анкара обвинила Москву в эскалации конфликта после серии масштабных ракетных ударов по провинции Идлиб. Дипломаты уверены, что военные из РФ нарушили договоренности, но при этом не уточнили, по каким именно объекта были совершены атаки.

В издании полагают, что в Турции продолжают поддерживать джихадистов, выступающих против Дамаска.Они считают, что от Турции боевики получают вооружение, с помощью которого террористы нападают на силы правительственной армии Сирии. Из-за этого положения дел РФ ужесточила позицию, проведя ряд воздушных ударов по базам контрабандной нефти и инфраструктуре боевиков. После этого МИД Анкары вызвал на разговор после РФ. Ему высказали глубокую обеспокоенность в отношении происходящего на Ближнем Востоке. Анкара призвала коллег снизить градус напряжения в сирийской провинции.

ВКС России уничтожили контрабанду в Сирии на сотни миллионов долларов.

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