Военные также уничтожили боевую технику террористов.

ВКС России уничтожили контрабанду в Сирии на сотни миллионов долларов. Об этом сообщили представители издания "Русская весна". Журналисты уточнили, что атака на объекты боевиков зафиксирована в провинции Идлиб в районе пограничного перехода Баб эль-Хава. Кроме контрабанды военные ликвидировали технику, которую террористы пытались выдать за машины гуманитарной миссии. На самом деле фуры перевозили оружие.

Аналогичные удары нанесены военными по нефтяной инфраструктуре компании Watad Petroleum. По данным Минобороны РФ, этот объект сформирован лично лидером экстремистов Мухаммадом Джулани и полевыми командирами террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). База является одним из звеньев в цепочке контрабанды нефти из Сирии на территорию Турции.

Удары авиации ВКС РФ уничтожили базу подготовки террористов в Сирии.

Видео: TG / Военный обозреватель