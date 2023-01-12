Halk TV: Эрдоган сможет выдвинуться на новый срок при досрочных выборах

Мехмет Тезкан объяснил различия в позициях по вопросу проведения выборов между правящей партией и оппозицией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на новый срок правления при проведении в республике досрочных выборов. Соответствующее заявление сделал местный обозреватель с оппозиционного телеканала Halk TV Мехмет Тезкан. Иностранный аналитик полагает, что Анкаре не нужно будет менять действующий основной закон для того, чтобы Эрдоган смог выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Речь идет о том, что для баллотирования политику потребуется только 360 голосов депутатов при условии организации досрочных выборов в стране. По словам журналиста, решение будет принято властями за шесть или восемь месяцев до запланированных выборов.

Лидер Партии справедливости и развития (ПСР) говорит, что выборов до 2028 года не будет. Однако он знает, что выборов и в мае 2028 года не будет. Почему? Если он будет ждать до 2028 года, то не сможет стать кандидатом. Мехмет Тезкан, турецкий обозреватель

Напомним, что 9 июля глава государства в ответ на призывы со стороны оппозиции провести второго ноября 2025 года досрочные выборы заявил в парламенте законодателям о том, что голосования по данной теме в повестке национального правительства нет, поэтому выборы, как это и было изначально предусмотрено, состоятся в 2028 году. Мехмет Тезкан заметил, что Народно-республиканская партия Турции настаивает на проведении досрочных выборов не позднее весны 2026 года, тогда когда целью ПСР по выборам является осень 2027 года.

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