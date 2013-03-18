Решение могут принять в предстоящий понедельник.

Россиянам могут запретить поездки в Турцию из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал "Турпром". Сайт ссылается на данные по эпидемической обстановке в республике – в последние дни в стране фиксируется порядка 50 тысяч новых случаев заражений коронавирусом в сутки.

Эксперты предполагают, что может быть два варианта ограничений. В случае легкого варианта не запретят ни туры, ни авиаперелеты, однако для всех возвращающихся из Турции российских туристов введут обязательный карантин на 14 дней. Из-за того, что не у всех граждан будет возможность провести две недели дома, таким образом турпоток может сократиться минимум на 90%.

В случае жесткого варианта ограничений, считают специалисты, правительство может запретить авиасообщение с Турцией или запретить продавать туры в страну.

Тем временем, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждает вопрос ограничения полетов между Россией и Турцией. По данным "РИА Новости", решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу не принимались, но могут быть приняты в понедельник.

Фото: Piter.tv