Эксперт прокомментировал "уход" Зюганова с поста главы КПРФ

На самом деле информация об уходе была шуткой Жириновского.

Владимир Жириновский заявил о том, что на грядущем съезде коммунистов глава КПРФ Геннадий Зюганов возьмет самоотвод. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заявили о том, что лидер ЛДПР решил в своем типичном стиле "слегка покусать" политика.

Жириновский сообщил о том, что новым лидером КПРФ станет Юрий Афонин. Для того, чтобы смена главы партии прошла мирно, он предложил выставить охрану на съезде. Сам Зюганов уже опроверг информацию. Эксперты отметили, что анонсировать столь важные изменения через конкурентов КПРФ бы точно не стала.

На что намекает Владимир Вольфович, понятно. Хотя оба политика практически ровесники (Зюганов старше на два года), лидер ЛДПР выглядит откровенно бодрее, чем лидер КПРФ. У ЛДПР все сильно лучше с партийной дисциплиной, в то время как коммунисты зачастую оказываются поглощены внутренними дрязгами. отметили авторы Telegram-канала.

Фото: ВКонтакте / Геннадий Зюганов