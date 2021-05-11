Жириновский предложил запретить публиковать СМИ информацию о расстрелах в школах

По его мнению, это негативно влияет на молодых людей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал представителей СМИ за то, что они освещают события трагедии в школе №175 в Казани. Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Говорит и показывает Москва".

По его словам, журналистам не следует заниматься этой деятельностью, потому как это может негативно повлиять на молодежь.

Прекратите давать информацию о расстрелах в школах, это действует как подстрекательство. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Жириновский считает, что публикация подобных сообщений может привести к тому, что в "каждом регионе" произойдет что-то подобное.

Напомним, по факту стрельбы в казанской гимназии №175 Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, жертвами трагедии стали восемь человек, пострадавшими числятся двадцать.

Сам стрелок был задержан. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время в школах Казани усилили меры безопасности. Также сообщается об отмене вторых смен во всех учебных заведениях города.

Видео: Telegram / Говорит и показывает Москва