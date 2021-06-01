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Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет

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С заявлением политик обратился к депутатам ГД.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет. Об этом представитель нижней палаты парламента сообщил коллегам на пленарном заседании 1 июня в Государственной Думе РФ. Он также выступил с инициативой считать старшим поколением граждан, которым исполнилось 70 лет.

Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети.

Владимир Жириновский, политик

Депутат отметил, что средняя возрастная прослойка населения - самая "золотая". Он призвал работать граждан, которым исполнилось 35 лет. По мнению политика, на них "вся надежда". 

Напомним, что в декабре 2020 года Госдума России приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

Видео: Государственная Дума

Теги: владимир жириновский, госдума, детство, лдпр
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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