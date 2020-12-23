Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно

Определены основные принципы молодежной политики РФ.

Госдума России приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно. Документ принят в третьем, завершающем чтении. Инициатива направлена на урегулирование правоотношений в сфере молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Проект закрепляет такие понятия как "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и другие термины понятийного аппарата.

Согласно нововведениям, к молодежи будут относиться физические лица с возрастом от 14 до 35 лет включительно. Сейчас этот возраст ограничен 30 годами. Такая правка даст возможность большему числу граждан воспользоваться мерами государственной поддержки.

Для реализации молодежной политики вводится федеральная информационная система. Будет вестись мониторинг ее формирования. Ежегодно будет подготавливаться доклад о положении молодежи в стране. Приоритетными направлениями развития станут воспитание гражданственности, преемственности традиций, патриотизма, а также поддержка молодых семей, инвалидов, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, решение жилищных проблем, социальные услуги. Отдельное внимание будет уделено трудоустройству молодежи и поддержке талантливых молодых людей, включая деятелей культуры, ученых, спортсменов.

Госдума запретила иностранное финансирование митингов.

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