Госдума запретила иностранное финансирование митингов

Депутаты дополнили перечень лиц и организаций, которые не могут вкладывать деньги в проведение акций протеста

Госдума Россия запретила иностранное финансирование митингов. Профинансировать акции протеста также не смогут лица без гражданства, НКО-иноагенты, лица, которым менее 16 лет, а также анонимные источники. Такое же ограничения накладывается на юридические лица, которые были зарегистрированы менее года назад до для перечисления денежных средств. Депутаты одобрили поправки в третьем, завершающем чтении на пленарном заседании. Сегодня перечень был дополнен иноагентами-физлицами и незарегистрированными общественными объединениями. Ранее эти изменения были предложены парламентарием Дмитрием Вяткиным.

Инициатива определяет порядок сбора денежных средств, необходимых для подготовки и проведения массовой акции протеста, а также расходование средств, привлеченных в рамках пожертвований. Согласно новым требованиям, организатор мероприятия до проведения собрания будет должен указывать счет, на который поступают средства. Он будет делать это во время подачи документов. Данная мера коснется тех активистов, которые планируют видеть на своем мероприятии более 500 человек.

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