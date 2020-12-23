Госдума приняла закон о возможности признания иноагентами физлиц

Закон определяет перечень лиц, которые могут попасть в список иноагентов.

Госдума России приняла закон о возможности признания иноагентами физических лиц. Документ одобрен в третьем завершающем чтении на пленарном заседании нижней палаты парламента 23 декабря. Инициатива разработана профильными комиссиями ГД и Совета Федерации по недопущению иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Известно, что в список иноагентов могут попасть незарегистрированные НКО, ведущие политическую деятельность, за которую получают финансирование из-за рубежа. К ним теперь будут причислены физлица, которые работают в целях интереса иностранных источников или целенаправленно собирают данные о военной или военно-технической деятельности РФ. Такие сведения могут быть использованы против государственной безопасности иностранным источником.

Политические объединения и физлица будут должны подать заявления о включении их в список иноагентов. Их обяжут регулярно давать отчеты Минюсту о деятельности, денежных средствах и имуществе, сведения о затратах. Физлица-иноагенты не смогут занимать государственные и муниципальные должности в РФ, не могут быть допущены к гостайне.

Перечень иноагентов граждане РФ смогут найти в Интернете в открытом доступе. СМИ должны будут указывать статус иноагента в рамках публикацию о политическом объединении или физическом лице. Также маркировать публикации будут и сами иноагенты.

Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов.

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