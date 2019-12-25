Госдума приняла закон о госконтроле за обращением с пестицидами и агрохимикатами

Документ одобрен в третьем, завершающем чтении.

Госдума России приняла закон о госконтроле за обращением с пестицидами и агрохимикатами. Депутаты одобрили документ в третьем, завершающем чтении на пленарном заседании 23 декабря. Инициатива дает правительству РФ полномочия контролировать вопрос безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов, а также следить за выполнением обязанностей должностными лицами в данной сфере.

Известно, что с 1 января 2022 года чиновники будут обязаны проверять свидетельство о госрегистрации, а также давать оценку качества ввозимых пестицидов и агрохимикатов. В определенных случаях ответственные лица будут брать пробы и образцы для проведения лабораторных исследований, чтобы уточнить их соответствие российским требованиям по законодательству.

Также документ закрепляет формирование единой информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Порядок создания такой базы определит кабинет министров. Будут установлены пункты пропуска веществ в Россию из-за границы.

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Фото: Piter.tv