ГД дала право правительству решать, когда регулировать цены на продукты

Депутаты сняли для кабмина порог в 30%.

Госдума России дала право правительству решать, когда регулировать цены на продукты. Депутаты приняли инициативу в третьем, окончательном чтении. Документ разрешает кабинету министров самостоятельно определять при каком повышении стоимости социально значимых продуктов питания следует регулировать цену на них. Сейчас регулировать цены чиновники могут только в том случае, если цена на продукт увеличилась в отдельном регионе или по стране на 30% или выше. В этом случае установить предельную розничную цену на товар правительство может на срок до 90 дней.

Согласно принятому законопроекту снимается порог в 30%.Это даст кабмину возможность для более оперативного реагирования на повышение цен на продукты. Информацией об этом с коллегами по нижней палате парламента поделился вице-спикер ГД Александр Жуков.

Напомним, что перечень социально значимых для общества продуктов питания в России устанавливается правительством.

Госдума приняла во II чтении законопроект о праве требовать удаления персональных данных.

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