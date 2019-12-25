ГД во II чтении разрешила правительству регулировать цены на продукты

Госдума во втором чтении разрешила правительству регулировать цены на продукты. Третье рассмотрение законопроекта запланировано на 23 декабря. Документ дает право чиновникам определять стоимость социально значимых продуктов питания. В настоящее время закон подразумевает только право на установление предельных розничных цен в регионах на срок в 90 дней в случае роста цен на 30 процентов и выше.
В рамках поправки депутаты сняли порог в 30 процентов. Это означает, что правительство сможет самостоятельно определять, когда следует регулировать цены в пределах одного или нескольких регионов. Однако сохраняется ввод определенного предела стоимости на срок не более 90 дней.
Перечень социально значимых продуктов питания определяет сам кабинет министров. Сейчас постановление включает в себя говядину, свинину, баранину, куриное мясо, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, гречку, картофель, лук, рис, морковь, яблоки, чай, соль, хлеб, пшено, вермишель, капусту, молоко, яйцо и сахар.
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Фото: Piter.tv
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