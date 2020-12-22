Россия идет по пути денонсации соглашения с Голландией.

Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами. Заместитель главы ведомства рассказал о прогрессе в переговорах с иностранными коллегами на пленарном заседании в Госдуме. Алексей Сазанов отметил, что соглашения сторонам пока что не удалось достичь.

К сожалению, коллеги из Голландии не согласились на наши предложения, поэтому мы запустили внутриправительственные процедуры по денонсации соглашения с Нидерландами. Мы по-прежнему открыты для переговоров Алексей Сазанов, замминистра финансов России

Напомним, что в конце марта 2020 года Владимир путин поручил кабинету министров обложить налогом в 15 процентов доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на зарубежные счета. Такое постановление требует корректировки заключенных соглашений с государствами, чтобы не возникла проблема двойного налогообложения. Президент РФ уточнил, что со странами, которые не примут предложения Москвы, Россия в одностороннем порядке разорвет соглашения.

Минфин: в РФ на ипотечном и фондовом рынках признаков "пузыря" нет.

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