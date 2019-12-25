Власти России приняли решение разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

Минфин России начал процедуру по подготовке для внесения в Госдуму федерального закона о денонсации соглашения.

Россия разрывает налоговое соглашение с Нидерландами. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных актов.

Такое решение принято для установления режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, доходов в виде дивидендов и процентов, которые выплачивают российским бенефициарам.

Известно, что ранее Минфин предлагал нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

Ранее мы сообщали о том, что Минфин России найдет средства на закупку транспорта для скорой помощи в текущем году. По словам чиновника, это будет сделано за счет бюджета, распределенного на 2021 год.

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