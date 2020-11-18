Минфин найдет средства на закупку транспорта для скорых

Антон Силуанов заметил, что средства будут выделены в счет 2021 года.

Минфин России найдет средства на закупку транспорта для скорой помощи в текущем году. Об этом глава профильного ведомства Антон Силуанов рассказал на правительственном совещании с Владимиром Путиным. По словам чиновника, это будет сделано за счет бюджета, распределенного на 2021 год.

Действительно, мы этот вопрос отработаем, определим потребность в автотранспорте. Предложения, которые Татьяна Алексеевна высказала, абсолютно рабочие. Мы в счет следующего года найдем деньги в текущем году и необходимый объем автотранспорта приобретем Антон Силуанов, глава Минфина России

Напомним, что ранее глава государства заметил собравшимся, что поставки автомобильного транспорта для системы здравоохранения необходимо ускорить. Известно, что поставка машин медперсоналу была запланирована на начало 2021 года.

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