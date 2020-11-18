Мантуров: выпуск лекарств по большинству препаратов будет увеличен до конца года в 3 раза

Минпромторг также рассказал о поставках машин скорой помощи.

Денис Мантуров заявил о том, что выпуск лекарств по большинству медицинских препаратов будет увеличен до конца года в 3 раза. Об этом глава Минпромторга сообщил на правительственном совещании под руководством Владимира Путина.

По большинству препаратов в ноябре - декабре мы нарастим объемы более чем в три раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Чиновник добавил, что до завершения 2020 года российская промышленность поставит 140 машин скорой помощи и до двух тысяч легковых автомобилей для врачей. Мантуров рассказал, что производство транспортных средств оцифровано. В январе 2021 года стоит ждать еще 600 машин для медицинского персонала скорой помощи и 2,5 тысячи легковушек для медиков.

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