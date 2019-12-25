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Мурашко рассказал о ходе вакцинации против гриппа
Сегодня, 15:21
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lesjasap

Мурашко рассказал о ходе вакцинации против гриппа

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Глава Минздрава заявил, что процесс идет в штатном режиме.

Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации против гриппа. По словам главы министерства здравоохранения России, процесс продвигается в штатном режиме. Об этом чиновник заявил президенту Владимиру Путину на правительственном совещании.

Хочу отметить, что по вашему поручению по вакцинации против гриппа работа идет в штатном режиме, все поставки идут точно в срок и вакцинация также

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко рассказал о новом подходе к лечению пациентов с COVID-19.

Фото: Минздрав России

Теги: вакцинация, грипп, минздрав, михаил мурашко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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