Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации против гриппа. По словам главы министерства здравоохранения России, процесс продвигается в штатном режиме. Об этом чиновник заявил президенту Владимиру Путину на правительственном совещании.
Хочу отметить, что по вашему поручению по вакцинации против гриппа работа идет в штатном режиме, все поставки идут точно в срок и вакцинация также
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Мурашко рассказал о новом подходе к лечению пациентов с COVID-19.
Фото: Минздрав России
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