Глава Минздрава заявил, что процесс идет в штатном режиме.

Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации против гриппа. По словам главы министерства здравоохранения России, процесс продвигается в штатном режиме. Об этом чиновник заявил президенту Владимиру Путину на правительственном совещании.

Хочу отметить, что по вашему поручению по вакцинации против гриппа работа идет в штатном режиме, все поставки идут точно в срок и вакцинация также Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко рассказал о новом подходе к лечению пациентов с COVID-19.

Фото: Минздрав России