Пациентов можно отправлять на долечивание в санаторно-курортные учреждения,

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о новом подходе к лечению пациентов с COVID-19. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Он считает, что в лечении нужно применять этапность и переводить пациентов на долечивание. Мурашко подчеркнул, что пациентов, которые поступают впервые, нужно направлять на койки, которые оснащены кислородом, а также на места в реанимации.

После этого, считает глава Минздрава, пациентов можно отправлять на долечивание в санаторно-курортные учреждения, профилактории или койки восстановительного лечения. Мурашко подчеркнул, что такой подход позволит сохранить койки в медицинских учреждениях неинфекционного профиля.

Ранее Мурашко заявил, что в России занято 84% больничных коек для больных коронавирусом.

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