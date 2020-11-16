Мурашко заявил, что в России занято 84% больничных коек для больных коронавирусом

К оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией привлекли 510 тысяч медиков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране занято 84% больничных коек для больных коронавирусом. Заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава рассказал, что в 53 регионах занято 90% коронавирусных коек. При этом количество пациентов, которые попадают в реанимацию, также возросло — по всей стране их насчитывается 5,3 тысяч.

К оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией привлекли 510 тысяч медиков. Среди них 40 тысяч студентов-медиков и волонтёров.

Мурашко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остаётся тяжёлой из-за стабильно высокого уровня выяляемости заболевших.

Ранее Мурашко назвал очень напряженной ситуацию с COVID-19 в России.

Видео: Правительство России