  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:37
59
matveyvn
Код вставки плеера

Мурашко заявил, что в России занято 84% больничных коек для больных коронавирусом

0 0

К оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией привлекли 510 тысяч медиков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране занято 84% больничных коек для больных коронавирусом. Заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава рассказал, что в 53 регионах занято 90% коронавирусных коек. При этом количество пациентов, которые попадают в реанимацию, также возросло — по всей стране их насчитывается 5,3 тысяч.

К оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией привлекли 510 тысяч медиков. Среди них 40 тысяч студентов-медиков и волонтёров.

Мурашко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остаётся тяжёлой из-за стабильно высокого уровня выяляемости заболевших.

Ранее Мурашко назвал очень напряженной ситуацию с COVID-19 в России.

Видео: Правительство России

Теги: коронавирус, мурашко, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии