Глава Минздрава отметил напряженность в Сибири и ДФО.

Михаил Мурашко назвал очень напряженной ситуацию с COVID-19 в России. Об этом глава Минздрава РФ сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия 1". По мнению чиновника особенно тревожная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сегодня у нас высокую настороженность вызывают Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного федерального округа Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Эксперт уточнил, что под медицинским присмотром находится около 900 тысяч пациентов с коронавирусом. Из них только 25 процентов размещено в стационарах. Однако даже это количество является показателем высокой нагрузки на систему здравоохранения.

В Минздраве назвали недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус.

Фото: Минздрав России