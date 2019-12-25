Михаил Мурашко назвал очень напряженной ситуацию с COVID-19 в России. Об этом глава Минздрава РФ сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия 1". По мнению чиновника особенно тревожная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке.
Сегодня у нас высокую настороженность вызывают Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного федерального округа
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Эксперт уточнил, что под медицинским присмотром находится около 900 тысяч пациентов с коронавирусом. Из них только 25 процентов размещено в стационарах. Однако даже это количество является показателем высокой нагрузки на систему здравоохранения.
В Минздраве назвали недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус.
Фото: Минздрав России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все