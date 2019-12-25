Минфин: в РФ на ипотечном и фондовом рынках признаков "пузыря" нет

Замминистра финансов рассказал о ситуации на Московской бирже.

В Минфине заявили, что в России на ипотечном и фондовом рынках признаков "пузыря" нет. Об этом на конференции АКРА рассказал заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. Чиновник объяснил, что почти половина из восьми млн открытых физическими лицами брокерских счетов считаются незафондированными.

Надеюсь, что до "пузырей" нам еще далеко. Хотя по цифрам видно, что все у нас растет хорошо. Но я никаких "пузырей" не наблюдаю. Мы просто с такой низкой базы стартуем, что мне кажется, у нас еще есть время нормально порасти Алексей Моисеев, замглавы Минфина России

Эксперт добавил, что в России фиксируется серьезный рост открывающихся индивидуальных инвестиционных счетов. По итогам ноября 2020 года на Московской бирже брокерские счета физлиц превысили отметку в 8 млн. За прошлый месяц счета на бирже открыли более 560 тысяч человек, а с начала года - 4,2 млн человек.

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Фото: Piter.tv