Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Документ дает право регионам взимать плату за нахождение нетрезвых граждан в соответствующих учреждениях.

Госдума России приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей. Депутаты рассмотрели документ в третьем, завершающем чтении на пленарном заседании 22 декабря. Инициатива подразумевает возможность для регионов с 1 января 2021 года создавать платные медицинские вытрезвители. Первое чтение в нижней палате парламента состоялось в ноябре 2019 года

Предлагается закрепить полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности спецучреждений для оказания помощи указанным лицам пояснительная записка

Известно, что вытрезвители будут формироваться на базе соглашений о частном-государственном и частном-муниципальном партнерстве. Правила к созданию и функционирования таких заведений будут установлены Минздравом, Минтрудом и МВД России.

Госдума приняла закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя.

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