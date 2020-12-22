Госдума приняла закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб

Документ принят на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Госдума России приняла закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб. Решение депутаты озвучили на пленарном заседании 22 декабря. Инициатива была внесена на рассмотрение в парламент в августе 2020 года. Документ необходим в целях оптимизации работы системы приема экстренных звонков в оперативные службы. Документ устанавливает единые требования, регламенты создания и функционирования системы.

Отдельным пунктом обозначено определение системы обеспечения экстренных вызовов. Также депутаты разграничили полномочия между федеральными органами исполнительной власти, властью субъектов России, местного самоуправления и профильными организациями, принимающими участие в создании и эксплуатации работы системы-112.

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