С инициативой выступили депутаты Госдумы России.

В России предложили ввести зарплату для матерей. Об этом в интервью изданию Ura.ru сообщил депутат Государственной Думы Олег Шеин. Представитель политической партии Справедливая Россия" предложил назначить выплату тем женщинам, которые воспитывают детей. По мнению эксперта, данная мера поможет стимулировать повышение рождаемости в стране.

Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам Олег Шеин, депутат Госдумы России

С предложением коллеги согласился глава фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По мнению спикера ГД, семьи в России тратят много денежных средств на содержание ребенка. Он поддержал необходимость выплат до совершеннолетия ребенка. Также в ГД вносится инициатива о вводе регулярных выплат для семей, которые находятся в трудном финансовом положении.

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Фото: Piter.tv