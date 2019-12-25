Госдума вводит штрафы до 150 тысяч для чиновников за оскорбления граждан

Вырастет и сумма штрафов за оскорбления в общем виде.

Государственная дума вводит штрафы до 150 тысяч для чиновников за оскорбления граждан. Он также приравнивает оскорбления в сети к публичным, а это предусматривает больший штраф за клевету для юрлиц.

Текст законопроекта говорит о том, что оскорбление, которое совершено государственным служащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, грозит штрафом в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация на срок до одного года. За повторное нарушение штраф может составить 100-150 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

Также вырастет и сумма штрафов за оскорбления в общем виде для физических лиц — с трёх до пяти тысяч. Для должностных лиц - с 30 тысяч до 50. Для юрлиц - со 100 тысяч до двухсот.

Ранее мы писали, что петербурженку могут привлечь к ответственности за матерные выражения в мессенджере.

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