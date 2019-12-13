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Петербурженку могут привлечь к ответственности за матерные выражения в мессенджере
Сегодня, 16:25
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nadezhda_sib

Петербурженку могут привлечь к ответственности за матерные выражения в мессенджере

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Сообщения носили оскорбительный характер.

Житель Красногвардейского района пожаловался в суд на петербурженку, которая отправляла ему аудиосообщения с нецензурной бранью. По данному факту прокуратура провела проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Местная жительница отправила два сообщения в мессенджере "WhatsApp". Они содержали оскорбления в адрес мужчины, которые уничтожали его честь и достоинство. 

По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении автора оскорбительных посланий дела об административном правонарушении. Материалы будут отправлены мировому судье судебного участка № 91 Петербурга. 

Фото: pixabay.com

Теги: мат, нецензурные слова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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