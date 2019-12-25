Госдума приняла закон о запрете россиянам перевозить более 200 сигарет

Неконтролируемый оборот табака представляет угрозу для экономической безопасности России.

Государственная дума приняла закон о запрете россиянам перевозить более 200 сигарет. Поправки содержат максимальный объём табачной продукции, который можно перевозить по стране физическим лицам. Об этом пишут "РИА Новости".

Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табака представляет угрозу для экономической безопасности России.

При этом табачной продукцией довольно часто торгуют нелегально, что влечёт негативные последствия для бюджетов разных уровней.

Данный законопроект разработали для ограничения нелегального обращения табака. Теперь россиянам нельзя перевозить по стране более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл). Не более 250 грамм табака. Если табачных изделий несколько, то их общий вес не должен превышать 250 грамм на человека.

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