Решётки на подвалах должны открываться.

В России в 2021 году могут ввести ряд запретов для жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на постановление кабмина об утверждении правил противопожарного режима. В силу оно вступит в январе 2021.

О том, что изменится для жильцов, рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, больше нельзя будет хранить личные вещи на цокольных этажах. Также запрещено будет эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности или отсутствия техобслуживания.

На балконах с Нового года нельзя будет хранить свечи и непотушенные сигареты. Решётки на подвалах должны открываться, все аварийные и эвакуационные выходы должны будут открываться изнутри без ключа или там должна быть запорная арматура, которую можно разблокировать дистанционно.

За все эти нарушения можно получить штраф от 2 до 5 тыс. Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями

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