Новостройки Петербурга рекордно подорожали

С начала года цены выросли на 25%.

Петербург установил рекорд по росту цен жилья в новостройках, сообщили в консалтинговом центре "Петербургская недвижимость".

Так, с начала текущего года цены выросли на 25%. Большим спросом пользуются квартиры в домах, расположенных в черте города. Специалисты центра уточнили, что меньший рост цен показали новостройки в пригороде. Они подорожали на 20,3%. Таким образом, в среднем, цена за один квадратный метр составляет 92 тысячи рублей.

Кроме того, сейчас цены растут во всех сегментах недвижимости, в том числе коммерческой. Это может быть связано с желанием получить ипотеку через государственную программу субсидирования ипотечных ставок.

Ранее мы писали, что лидером по вводу жилья в ноябре 2020 оказался Приморский район.

Фото: Piter.TV