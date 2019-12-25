Лидером по вводу жилья в ноябре 2020 оказался Приморский район

Всего за месяц было введено 14 тыс. квартир, включая индивидуальное строительство.

В Комитете по строительству Петербурга подвели итоги ввода жилья в эксплуатацию в ноябре 2020-го года. Лидером в прошедшем месяце оказался Приморский район. В нем завершили строительство 60 домов на 5 тыс. квартир, всего ― почти 230 тыс. кв. метров. Из них 50 домов являются ИЖС.

На втором месте по объему ввода жилья оказался Колпинский район ― 9 домов, 2266 квартир и 92 тыс. кв. метров. Тройку лидеров замыкает Красногвардейский район ― 4 дома, 1782 квартиры, 78 тыс. кв. метров.

Кроме того, за последний осенний месяц в эксплуатацию ввели 33 объекта общегражданского назначения. Среди них ― дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в Московском районе, детский центр досуга и дополнительного образования в Курортном районе, православный духовно-просветительский центр в Адмиралтейском районе.

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Фото: Piter.TV