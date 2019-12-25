Смольный опубликовал фото с проходки нового участка "оранжевой" ветки

Основные работы ведутся на глубине 50 метров.

Метростроители приступили к проходке правого перегонного тоннеля от будущей станции "Театральная" к "Спасской". Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опубликовала фото с места.

Как сообщалось ранее, протяженность тоннеля составит 800 метров, диаметр ― 5,63 метра. Проходку осуществляют с помощью щитового проходческого комплекса "Петровна". Он был изготовлен в Туле и назван в честь основателя Петербурга Петра I. "Петровна" дойдет практически до Спасской, после чего ее разберут и по построенному тоннелю выдадут обратно.

Параллельно проходка осуществляется в среднем станционном тоннеле станции "Театральная". В связи с тем, что протяженность небольшая, там не требуется щит. Работы выполняются при помощи отбойных молотков и блокоукладчика.

Основные горнопроходческие работы ведутся на глубине 50-ти метров от земной поверхности. Ведется мониторинг состояния близлежайшей застройки. После дополнительного обследования грунтов и строительных конструкций здания Мариинского театра будут выработаны рекомендации по строительству вестибюля и наклонного хода "Театральной".

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб