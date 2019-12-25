Мытный двор возвращается к жизни в Петербурге после долгих лет забвения

ДОМ.РФ Банк выдал первый транш на восстановление исторического Мытного двора.

ДОМ.РФ Банк выдал инвестору первый транш кредита на восстановление исторических зданий Мытного двора в центре Петербурга. Средства получил застройщик "Формула Сити". Кредит выдали по льготной ставке 9% годовых в рамках программы кредитования объектов культурного наследия.

Здание восстановят и приспособят под жильё. Проект также включает строительство малоэтажных домов — они станут частью делюкс-квартала "Евгеньевский" рядом с Мытным двором. Ещё в планах благоустройство Овсянниковского сада. Общий лимит банковского финансирования проекта составляет порядка ₽22 млрд.

Первые постройки Мытного двора появились в XVIII веке. Здесь собирали пошлину с приезжих купцов, её называли "мыт". По сути, двор выполнял роль современной таможни и был торгово-промышленным центром города. В конце XIX века часть территории передали Общине святой Евгении — благотворительному обществу Красного креста.

В советское время в строениях размещались хозяйственные структуры. Потом здания долго стояли заброшенными и сильно разрушились. Из всего комплекса частично сохранилось только одно строение.

Заместитель председателя правления ДОМ.РФ Банка Антон Медведев отметил, что проект реставрации Мытного двора — хороший пример комплексного подхода инвестора: будет сохранена не только историческая застройка, но и обновлён Овсянниковский сад. Для банка это первый опыт льготного кредитования восстановления ОКН в Санкт-Петербурге.

Фото: наследие.дом.рф