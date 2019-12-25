За два дня рейда в Петербурге и Ленобласти составили 781 протокол

Технически неисправные автобусы и телефон за рулём попались инспекторам.

В Петербурге и Ленинградской области 28 и 29 октября прошёл масштабный рейд "Автобус", в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции проверили 2423 автобуса. Об этом сообщает официальный канал ведомства в "Максе".

По итогам проверок в отношении водителей составили 781 административный материал. Среди самых частых нарушений — управление технически неисправными автобусами (310 случаев), несоблюдение требований к использованию тахографов (80), разговоры по телефону за рулём (36), непредоставление преимущества пешеходам (26) и проезд на запрещающий сигнал светофора (21).

Кроме того, инспекторы составили 50 материалов в отношении должностных лиц и 3 — в отношении перевозчиков. Четыре автобуса помещены на спецстоянки. Технический осмотр прошли 228 машин, 27 из них не соответствовали требованиям безопасности. Ещё 20 материалов направлены для рассмотрения вопроса о прекращении регистрации транспортных средств.

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Фото: пресс-служба ГАИ