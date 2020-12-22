Госдума приняла закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя

Депутаты приняли документ в третьем чтении.

Госдума России приняла закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя. Депутаты рассмотрели проект в третьем, завершающем чтении в рамках пленарного заседания 22 декабря. Ранее документ был внесен на изучение представителей нижней палаты парламента Глебом Хором, Константином Бахаревым и Дмитрием Беликом из "Единой России".

Парламентарии уточнили, что в вопросе закупок работ по содержанию дорог в Крыму часто стоимость контракта опускается на уровень, который не может быть сопоставим с предметом закупки. Это приводит к невыполнению условий соглашения или выполнения с нарушениями качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

Решение проблемы возможно путем определении на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения пояснительная записка

Напомним, что принятый документ вносит правки в норму федерального закона под номером 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Закон обязывает заказчиков заключать контракт с подрядчиками по результатам проведения торгов. При этом заказ получает тот кандидат, который предложил более низкую стоимость необходимых поставок.

Госдума приняла закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб.

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