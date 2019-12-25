Пчеловод из Ленобласти обошёл две тысячи конкурентов и победил

Владимир Мастицкий из Ленобласти стал лучшим блогером о пчёлах.

В Петербурге подвели итоги Национальной премии Минсельхоза России "МедиаПоле-2026". В этом году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из разных регионов страны.

Среди победителей оказался представитель Ленинградской области Владимир Мастицкий — его проект "Пасека на 61-й параллели" признан лучшим в номинации блогерства. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по АПК 47-го региона.

В своём проекте Мастицкий показал, как пчеловодство и выращивание ягод — смородины и клубники — могут взаимно улучшать показатели урожайности.

Продукция пчеловода уже трижды получала высокие награды: в 2023-м удостоилась серебряной медали на Всероссийской выставке мёда, а в 2024-м стала золотым медалистом "Агроруси" и получила ещё одну серебряную награду.

Фото: пресс-служба Комитета по АПК Ленинградской области