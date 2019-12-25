Доходы Петербурга увеличатся на 7,6 млрд рублей, расходы возрастут на 6,4 млрд

Беглов нашёл дополнительные миллиарды для зарплат и лекарств.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внёс в Законодательное собрание поправку ко второму чтению проекта закона о корректировке городского бюджета на текущий год.

Согласно документу, доходная часть городской казны должна вырасти на ₽7,6 млрд. Прирост обеспечат как собственные доходы, так и дополнительные поступления из федерального бюджета. Расходная часть при этом увеличится на ₽6,4 млрд.

Дополнительное финансирование планируется направить на несколько ключевых направлений: оплату труда бюджетников, обеспечение жителей льготными лекарствами, а также на Адресную инвестиционную программу. В рамках последней речь идёт о строительстве второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Петербурга и транспортной развязки широтной скоростной магистрали на пересечении с улицей Коммуны.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV