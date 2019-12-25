СФ утвердил льготный НДС для высокоскоростной магистрали Москва - Петербург

Закон о нулевой ставке НДС на перевозки по ВСМ Москва - Санкт-Петербург с 2028 по 2065 год получил одобрение Совета Федерации.

Совет Федерации на пленарном заседании поддержал закон, вводящий нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пассажирских перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Льготный режим будет действовать с 1 января 2028 года по 1 января 2065 года. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации.*

Согласно принятому документу, услуги по перевозке пассажиров и багажа, а также по организации перевозок по ВСМ, в указанный период не будут облагаться НДС. В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что данная мера направлена на развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

Ожидается, что это поспособствует экономическому росту регионов, через которые пройдет магистраль, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Кабмин проследит за средствами ФНБ при реализации ВСМ.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"