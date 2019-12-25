СФ утвердил льготный НДС для высокоскоростной магистрали Москва - Петербург

Совет Федерации на пленарном заседании поддержал закон, вводящий нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пассажирских перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Льготный режим будет действовать с 1 января 2028 года по 1 января 2065 года. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации.*
Согласно принятому документу, услуги по перевозке пассажиров и багажа, а также по организации перевозок по ВСМ, в указанный период не будут облагаться НДС. В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что данная мера направлена на развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.
Ожидается, что это поспособствует экономическому росту регионов, через которые пройдет магистраль, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что Кабмин проследит за средствами ФНБ при реализации ВСМ.
Фото: пресс-служба АО "РЖД"
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