Госдума приняла во II чтении законопроект о праве требовать удаления персональных данных

Пользователи должны будут дать сайтам согласие на публикацию данных и передачу сведений третьим лицам.

Госдума России приняла во II чтении законопроект о праве требовать удаления персональных данных. Инициативу предложил депутат Антон Горелкин. Он уточнил, что без согласия владельца личные данные не могут быть использованы. Такое согласие парламентарий назвал "исключительным правовым основанием" для обработки, хранения информации о человеке.

В документе указано, что согласие должно включать в себя перечень ресурсов оператора, на которых может быть размещена общедоступная личная информация. Это согласие может быть предоставлено благодаря использованию системы Роскомнадзора. При этом депутаты исключили получение согласия "по умолчанию или бездействию" владельца данных.

Также проект дает право субъекту запрещать неограниченному кругу лиц устанавливать условия обработки персональной информации. Оператор будет обязан информировать указанные лица о действующих ограничениях. После вступления закона в силу, каждый интернет-ресурс будет обязан узнавать у пользователи какие данные о них можно публиковать и передавать третьим лицам.

Госдума приняла поправку об обязанности социальных сетей блокировать запрещенный контент.

Фото: Piter.tv