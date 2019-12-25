Госдума приняла во II чтении законопроект о комплексном развитии территорий

Определен порядок проведения КРТ по постановлению правительства и решению регионов.

Госдума России приняла во втором чтении законопроект о комплексном развитии территорий, а также о механизмах расселения населения из ветхого и аварийного жилья. За документ проголосовали 363 парламентария, еще 18 выступили против, один - воздержался.

Правки будут внесены в Градостроительный и Жилищный кодексы России. В определенных случаях КРТ будет реализовываться по решению правительства, в других - по постановлению региональных властей и органов местного самоуправления. Кабинет министров получит право объявлять о проведении КРТ на территории, границы которой находятся в федеральной собственности. Проект будет реализовываться в приоритетном порядке с привлечением инвестиционных и бюджетных средств. Инициированное регионами КРТ будет финансироваться из местного бюджета.

Принятый ГД документ определяет этапы принятия процедуры и реализации КРТ, включая подготовку проекта, собрание собственников, публикацию принятого решения, проведение торгов и составление документации.

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Фото: Piter.tv