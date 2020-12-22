Ранее ГД ратифицировала соглашения по налогам с Люксембургом и Кипром.

Вячеслав Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами. Об этом председатель ГД сообщил в рамках пленарного заседания 22 декабря. По мнению депутата, следует как можно быстрее прекратить вывод капиталов за границу. Ранее члены нижней палаты парламента ратифицировали налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом. Документы увеличивают налоги по дивидендам и процентам на 15 процентов.

Остается еще одна страна - Нидерланды… Поэтому давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим, налоги надо платить в стране. А тот, кто хочет их вывести, должен понимать, что нужно будет в любом случае платить налоги и развивать свою экономику Вячеслав Володин, председатель ГД России

Депутат поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за то, что он подтвердил намерение правительства бороться с выводом капитала из России. Володин добавил, что не смирится с тем, что зачастую компании пользуются выводом капитала. Это позволяет им уходить от налогообложения в РФ, а страна теряет огромные деньги.

ГД во II чтении разрешила правительству регулировать цены на продукты.

Видео: Государственная Дума