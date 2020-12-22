Госдума приняла поправку об обязанности социальных сетей блокировать запрещенный контент

Соцсети будут ограничивать доступ пользователей к определенной информации.

Госдума России приняла поправку об обязанности социальных сетей блокировать запрещённый контент. Документ подразумевает новое требование к руководству соцсетей с 1 февраля 2021 года. Сотрудникам соцсетей придется самостоятельно мониторить и выявлять материалы, нарушающие российское законодательство.

Напомним, что изменения вносятся в законопроект от 2017 года. Правку внесли представители нижней палаты парламента Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Они уточнили, что запрещенным контентом являются порнографические материалы, сведения о способах изготовления и использовании наркотиков, публикации, склоняющие детей к совершению опасных для жизни и здоровья незаконных действий, реклама алкоголя и интернет-казино. Информация, выражающее "явное неуважение" к государству, обществу, Конституции будет находиться в ограниченном доступе. Доступ также ограничат к призывам массовых беспорядков, экстремизму, участию в несогласованных акциях протеста.

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