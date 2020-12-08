Иноагентам запретят занимать государственные должности.

Госдума приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами. Об этом сообшили в парламентской пресс-службе.

Отмечается, что иностранными агентами, согласно законопроекту, предлагают приравнять незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и при этом получают деньги из других стран или отдельных лиц.

Физическое лицо могут признать иноагентом, если оно ведёт политическую деятельность в интересах другого государства, его органов, международных организаций, а также иностранных граждан или лиц, не имеющих гражданства.

Иноагентам запретят занимать государственные должности. На выборах иноагенты обязаны будут сообщать о своем статусе избирателям. Иностранные журналисты, аккредитованные в России, также могут быть признаны иноагентами. Иноагенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, если они не устранят нарушения, выявленные после административного взыскания.

Ранее комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов.

Видео: Youtube/ParlamentRu