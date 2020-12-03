Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов

Законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании 8 декабря.

Комитет Госдумы по по безопасности и противодействию коррупции поддержал проект о деятельности иноагентов. Депутаты рекомендовали на пленарном заседании принять инициативу в первом чтении.

Напомним, что документ регулирует деятельность физических лиц и организаций, которых признали иноагентами на территории РФ. Авторами проекта стали сенаторы из комиссии по защите суверенитета, а также члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Законопроект закрепляет статус иноагента. Ими признаются физлица и организации, получающие финансирования на политическую деятельность. Также статус иноагента могут получить незарегистрированные политические НКО с зарубежным финансированием.

Иноагентам запретят занимать государственные должности. На выборах иноагенты обязаны будут сообщать о своем статусе избирателям. Иностранные журналисты, аккредитованные в России, также могут быть признаны иноагентами. Иноагенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, если они не устранят нарушения, выявленные после административного взыскания.



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