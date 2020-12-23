Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин

Депутаты уточнили обязанности кредитных организаций по работе с клиентами.

Госдума России запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин. Законопроект одобрен представителями нижней палаты парламента 23 декабря на пленарном заседании. Сейчас кредитная организация может закрыть счет клиента или получить отказ можно в том случае, если банк не получил документы, которые могут подтвердить добросовестность физического лица. Аналогичные действия банк может предпринять, если заметит совершение подозрительной операции. При этом руководство банков не обязано объяснять мотивацию при блокировке. Депутаты решили изменить этот пункт в законодательстве.

В будущем отказ от обслуживания банком будет возможен только в том случае, если у кредитной организации будет обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов клиентов, а также при подозрении в финансировании терроризма. В заключении договора может быть отказано из-за подозрения в том, что вкладчик намерен легализовать преступные доходы. Решение о расторжении договора должен предпринимать руководитель банка или его уполномоченные. Отказ в совершении банковской операции может быть принят также руководителем банка или его уполномоченными лицами при имеющихся подозрениях.

Если судебная инстанция отменит ранее принятые банком решения по отказу от заключения договора или о его расторжении, то с 1 сентября 2021 года организация должна будет проинформировать об этом Росфинмониторинг не позднее следующего рабочего дня.

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